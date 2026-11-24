أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن الأمر الملكي بدعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» يمثل تدخلاً استباقياً لحماية الوظائف، ويعزز الاستقرار الوظيفي، والحد من تداعيات المتغيرات الاقتصادية على الأفراد والمنشآت، فضلاً عن المحافظة على الإنفاق الاستهلاكي والطلب المحلي.

جهاد العبيد

وأوضح الكاتب السياسي والاقتصادي جهاد العبيد أن المبادرة تجسد اهتمام القيادة برفاهية المواطن واستقراره، وتستبق الظروف الطارئة التي قد تؤدي إلى تعطل العاملين، مشيراً إلى أن دعم الأجور يخفف الأعباء المالية على المنشآت ويمنحها فرصة للمحافظة على كوادرها واستمرار نشاطها، بما يحد من تراجع الإنفاق الاستهلاكي.

علي الحازمي

من جانبه، بيّن المحلل والباحث الاقتصادي علي الحازمي أن المبادرة تمثل تطبيقاً لسياسة الاحتفاظ بالوظائف، التي تستهدف مساندة المنشآت في تحمل تكاليف الأجور خلال الظروف الاستثنائية بدلاً من تسريح العاملين، مؤكداً أن المحافظة على الوظائف القائمة أقل تكلفة من فقدانها وإعادة التوظيف والتدريب.



وأضاف أن استقرار دخول الأفراد يدعم الاستهلاك والطلب المحلي، فيما يخفف دعم الأجور الضغوط على التدفقات النقدية للمنشآت ويحافظ على طاقتها الإنتاجية، واصفاً القرار بأنه تدخل مؤقت وموجّه يوازن بين حماية رأس المال البشري واستدامة القطاع الخاص.



وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي عبدالعزيز بن فارس الأحمري أن دعم أجور السعوديين عبر «ساند» يعزز استدامة النمو والتوازنات الاقتصادية، ويحافظ على مستويات التشغيل والعائد على الاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلى أن القرار يدعم التدفقات النقدية للقطاع الخاص والثقة الاستثمارية، ويرفع متانة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.