استعرضت المملكة العربية السعودية ملامح هويتها الثقافية وموروثها الحضاري أمام زوار معرض "جسر الحضارات للفنون" بالقاهرة، عبر مجموعة من الأعمال التشكيلية التي جسدت تاريخ المملكة ورموزها الوطنية وإرثها الثقافي الممتد عبر الأجيال.



وشهد المعرض، الذي يشارك فيه أكثر من 60 فناناً وفنانة من المملكة ومصر وروسيا، حضوراً لافتاً من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالحركة التشكيلية، في تظاهرة فنية تجسد دور الفن في تعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والشعوب.

أعمال متنوعة



وقدّم نحو 30 فناناً وفنانة سعوديين أعمالاً تشكيلية متنوعة عكست ثراء الموروث الوطني للمملكة، وسلطت الضوء على محطات تاريخية وحضارية بارزة، فيما وثّقت اللوحات الإرث الإسلامي والمواقع التاريخية المرتبطة بالحرمين الشريفين والسيرة النبوية.

نهضة تنموية



كما أبرزت الأعمال الفنية النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها المملكة، من خلال تجسيد عدد من المشاريع الوطنية، ومنها قطار الحرمين الذي يمثل أحد أبرز المشاريع الخدمية الموجهة لضيوف الرحمن.



واستعرض الفنانون السعوديون جوانب من الموروث الثقافي للمملكة، من بينها السدو النجدي بما يحمله من دلالات فنية وتراثية، إلى جانب الموروث العمراني الذي يمثله قصر المصمك باعتباره أحد الشواهد التاريخية المرتبطة بقصة التأسيس وترسيخ الهوية الوطنية.