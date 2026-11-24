أكّد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448 / 1449هـ (2027م)، أن ميزانية العام المالي 2027م تجسّد التزام الحكومة بأن تكون رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، والمحافظة على مكتسبات التنمية لهذا الجيل والأجيال القادمة، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات كان -بفضل الله- ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبجهود أبناء وبنات المملكة.



المرحلة الثالثة من «رؤية 2030» تستند لما تحقق من إصلاحات ومنجزات



وأوضح ولي العهد، أن العمل في المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 يستند إلى ما تحقق من إصلاحات ومنجزات خلال المرحلتين السابقتين، قائلاً: «نعظّم أثر الرؤية في حياة الإنسان، ونحوّل مكتسباتها إلى قوة مستدامة لاقتصادنا وفرص متجددة للأجيال القادمة»، مؤكداً مواصلة توسيع فرص التنمية، والاستثمار في قدرات أبناء وبنات المملكة، وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، يمتد أثره إلى ما بعد العام 2030م.



الارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة أولوية محورية



وأكد ولي العهد أن ميزانية 2027م تأتي ضمن تخطيط مالي طويل المدى يوازن بين دعم النمو المستدام وتنفيذ الأولويات التنموية وتعزيز استدامة المالية العامة، مع المحافظة على مرونة توجيه الموارد واستمرار تمويل البرامج والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن تعزيز فاعلية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وتوجيه إنفاقها إلى الفئات الأكثر حاجة، والارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة، تمثل أولوية محورية ضمن سياسة المملكة المالية والاقتصادية، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزّز الترابط بين مناطق المملكة وجاذبيتها الاستثمارية، ويزيد كفاءة حركة السلع وقدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.



2.5% نمو للناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية



وشدد ولي العهد على أهمية جهود زيادة كفاءة الإنفاق وقياس نتائجها، وربط تخصيص الموارد بالإستراتيجيات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات الحكومية، مؤكداً مسؤولية الجهات الحكومية عن جودة المتابعة والتنفيذ والشفافية وتحقيق النتائج المستهدفة للمشاريع، بما يدعم التنمية على المديين المتوسط والطويل، وأن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنشاط الاقتصادي أسهمت في توسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز التنافسية، لافتاً إلى أن تقديرات العام 2026م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع الاقتصادي.



المحافظة على قوة المركز المالي للمملكة وتنويع مصادر التمويل



وأشار ولي العهد إلى أن نمو القطاع المالي، في ظل أطر تنظيمية قوية، يدعم تمويل الاقتصاد وتوسع القطاع الخاص، وأن المحافظة على قوة المركز المالي للمملكة تدعم الوصول إلى الأسواق المالية وتنويع مصادر التمويل، مع إدارة الدين العام عند مستويات مستدامة والمحافظة على احتياطيات حكومية معتبرة، بما يمكّن من التعامل مع المتغيرات ومواصلة التنمية، مشيداً بدور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، مع استمرار الإصلاحات التنظيمية والهيكلية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز استقرار البيئة الاستثمارية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يوسّع الفرص الاستثمارية ويزيد مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية وتوليد فرص العمل والأعمال.



«الاستثمارات العامة» يواصل تنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة



وأكد ولي العهد، أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل تنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة التي تتسق مع أولويات التنمية وتنويع الاقتصاد، وذلك من خلال توطيد الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر استثمارات تسهم في توطين المعرفة وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز حضور المحتوى المحلي في أعمال الصندوق، وتوسيع فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية. وتكاملاً مع هذا الدور، أوضح ولي العهد أن صندوق التنمية الوطني، من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، يواصل رفع كفاءة التمويل وتوجيهه إلى الأولويات الوطنية، وزيادة فرص التمويل للقطاعات والمشاريع التنموية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم دور الميزانية ويعظّم الأثر التنموي للموارد المتاحة.



السعودية أثبتت قدرتها ومكانتها مورداً عالمياً في تأمين إمدادات الطاقة



وعلى المستوى الدولي، شدّد ولي العهد على أن المملكة أثبتت قدرتها ومكانتها مورداً عالمياً مستداماً وموثوقاً في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، مدعومة باستثماراتها الإستراتيجية في تطوير البنية التحتية لقطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، بما يضمن تدفق الصادرات النفطية وغير النفطية، وذلك بالاستفادة من خط أنابيب شرق-غرب والموانئ المتاحة على الساحل الغربي، مؤكداً مواصلة التعاون مع الدول المنتجة، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والإسهام في الجهود الداعمة للتنمية والاستقرار إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من مكانة المملكة ومسؤوليتها الدولية.



التطورات الجيوسياسية الراهنة أظهرت متانة الاقتصاد السعودي



وبيّن ولي العهد أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أظهرت متانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على التكيّف مع المتغيرات بفضل السياسات المالية المرنة، والتنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة، وأشار إلى أن المملكة تراقب كل التطورات الإقليمية والعالمية بما في ذلك حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.



اعتزاز بضباط وأفراد القوات المسلحة والقطاعات الأمنية والمرابطين على الحدود



وشدد ولي العهد على أن أمن الوطن واستقراره أساس المحافظة على مكتسباته التنموية، ومواصلة تطوير القدرات العسكرية والدفاعية، معرباً عن اعتزازه بضباط وأفراد القوات المسلحة والقطاعات الأمنية والمرابطين على حدود الوطن، وما يبذلونه من جهود وتضحيات في الدفاع عن المملكة ومقدراتها.



المحافظة على استقرار الوطن والدفاع عن مقدراته بكل قوة وحزم



وفي ختام تصريحه، أكّد ولي العهد أن المملكة ماضية، بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، في العمل على توسيع فرص أبنائنا وبناتنا، والمحافظة على استقرار الوطن وأمنه وسيادته التي لا نقبل المساس بها، والدفاع عن مقدراته بكل قوة وحزم، ومواصلة النمو والتنمية الشاملة على كل الأصعدة، مرسخّين دور المملكة الفاعل في الاقتصاد العالمي، وفي إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بحكمة وموضوعية.