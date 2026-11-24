رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م.

وأكد الصمعاني أن الميزانية تعكس استمرار مسيرة التنمية الشاملة، ومواصلة العمل على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأعرب عن شكره وتقديره لما يحظى به المرفق العدلي من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، ودعم ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مما أسهم في تطوير المنظومة العدلية، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتعزيز كفاءة العمل القضائي.

وبيّن أن حفظ الحقوق واستقرار التعاملات وكفاءة إنفاذ العقود من الركائز الأساسية لبيئة الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير المنظومة العدلية بما يخدم الأفراد والمنشآت، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها