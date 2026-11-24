ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم، 14 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 24 نوفمبر 2026م في الرياض؛ لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1448 / 1449هـ (2027م).

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم. (واس).



بنود الميزانية العامة



واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448 / 1449هـ (2027م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:



تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ 1,392,100,000,000 ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين ملياراً ومائة مليون ريال، تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 1,201,540,000,000 ألف ومائتي مليار ومليار وخمسمائة وأربعين مليون ريال، يُقـدّر الـعـجـز بمبلغ 190,560,000,000 مائة وتسعين ملياراً وخمسمائة وستين مليون ريال.



تسخير كافة الإمكانات لرفعة الوطن ومصلحة المواطن



وقد وجّه ولي العهد، الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، وتسخير كافة الموارد والإمكانات الوطنية لما يحقق رفعة الوطن ومصلحة المواطن.



الاقتصاد السعودي أثبت متانته مستنداً إلى أسس راسخة



وأوضح ولي العهد أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته خلال العام 2026م، مستنداً إلى أسس راسخة، وسياسات مالية مرنة، ونهج استباقي في التخطيط طويل المدى، واستثمارات نوعية أسهمت في تعزيز جاهزية البنية التحتية والمنظومة اللوجستية؛ مما مكن من مواصلة التنمية، والتعامل مع مختلف الأزمات والتحديات.