أعلن المركز الوطني لسلامة النقل، اليوم (الثلاثاء)، تلقيه بلاغاً عن حادث انقلاب حافلة في منطقة القصيم، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية الواردة إليه تفيد بوقوع 4 وفيات وعدد من الإصابات.

وأوضح المركز أن فريق تحقيق السلامة باشر جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على ملابساته، وذلك في إطار اختصاصاته النظامية.

وفي إفادة صدرت اليوم (الثلاثاء)، أوضحت الإدارة العامة للمرور بمنطقة القصيم أن الحادث وقع بتاريخ 22 نوفمبر 2026، إثر خلل في أحد إطارات الحافلة، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية حياله.

وبذلك، حدد المرور تاريخ وقوع الحادث وسبب الانقلاب، فيما أعلن المركز الحصيلة الأولية وبدء فريقه أعمال التحقيق.

ويواصل فريق تحقيق السلامة جمع المعلومات والأدلة المرتبطة بالحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً للوقوف على ملابساته، ضمن الاختصاصات النظامية للمركز.

وقدّم المركز تعازيه لذوي المتوفين، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة، وللمصابين الشفاء العاجل.