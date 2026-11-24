زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب 2026، الذي تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة، ويُقام خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر 2026.



وتأتي المشاركة السعودية مصحوبة ببرنامج ثقافي متنوع يضم ندوات حوارية يشارك فيها نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين، لمناقشة قضايا الأدب والنشر والترجمة، واستعراض المنجز الثقافي السعودي وأثره في المشهدين العربي والدولي.

تعزيز حضور السعودية



وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال هذه المشاركة إلى التعريف بالإنتاج الأدبي والمعرفي السعودي، وتعزيز حضور المملكة في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، إلى جانب بناء شراكات مهنية ومعرفية مع المختصين والمهتمين بصناعة الكتاب والنشر.



وأشاد عدد من زوار المعرض بجناح المملكة وما يقدمه من محتوى ثقافي ومعرفي يعكس الحراك الثقافي السعودي وتطوره، مؤكدين أن المشاركة تسهم في إبراز مكانة المملكة الثقافية وتعزيز التبادل المعرفي مع مختلف الشعوب.