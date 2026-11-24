أشاد رئيس الجمعية الإسلامية في جمهورية البيرو مراد حميدة بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين بمختلف أنحاء العالم، ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش بين الشعوب.



جاء ذلك في تصريح على هامش انعقاد الدورة العلمية في البيرو، حيث نوّه بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إقامة الدورات العلمية بجمهورية بيرو.

تقدير واعتزاز

وأكد حميدة أن هذا الدعم يجسد حرص المملكة على خدمة المجتمعات المسلمة، وتعزيز حضور العمل الإسلامي المؤسسي، ونشر المعرفة الصحيحة عن الإسلام، وتقوية أواصر الأخوة والتواصل بين المسلمين، لا سيما في دول أمريكا اللاتينية.



وأكد حميدة أن هذه المبادرات تحظى بتقدير واعتزاز أبناء الجالية المسلمة في بيرو، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الوعي الديني، وترسيخ قيم التضامن والتكافل الإسلامي، وتوثيق روابط الأخوة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم.