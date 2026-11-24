اطّلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على مرافق وأنظمة الخدمات التشغيلية لملعب أرامكو، وذلك خلال استقبال في ديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو المهندس فهد بن خليفة الضبيب، ومنسوبي الشركة.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ملعب أرامكو لا يقتصر على استضافة مباريات كرة القدم، بل يمثل مجمعاً رياضياً متكاملاً يمكن تحويله ليخدم مختلف الرياضات، ويشكل وجهة لاستضافة الفعاليات والأنشطة المتنوعة، مشيراً إلى أن ما تتميز به مشاريع أرامكو من جودة في التنفيذ واهتمام بأدق التفاصيل يتجلى في تصميم الملعب وأنظمته التشغيلية، التي روعي فيها التكيف مع طبيعة المنطقة وظروفها المناخية، بما يعكس جودة التخطيط وكفاءة الحلول الهندسية، وأشاد بجهود شركة أرامكو ومنسوبي شركة الملعب في تنفيذ المشروع، وما يبذلونه في سبيل الوصول إلى الجاهزية التشغيلية.

وأوضح الضبيب أن المشروع دخل مرحلة التشغيل التجريبي، التي تشمل اختبار الأنظمة والمرافق والخدمات التشغيلية، والوقوف على كفاءة الإجراءات التنظيمية والفنية، إلى جانب تنفيذ الخطط اللازمة لاستقبال الجماهير، بما يضمن جاهزية الملعب وفق المعايير المعتمدة لاستضافة الفعاليات الكبرى.

وأشار إلى أن ملعب أرامكو سيمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية في المملكة، وسيسهم في تعزيز الحراك الرياضي والسياحي والاقتصادي بالمنطقة الشرقية، وتقديم تجربة متكاملة ومميزة للجماهير والزوار.

وبين أن الملعب يُعد أحد المشاريع الرياضية الكبرى في المملكة، بطاقة استيعابية تبلغ نحو (47) ألف متفرج، ومن المقرر أن يستضيف مباريات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والمجتمعية.

وأعرب الضبيب عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته المستمرة للمشروع، مؤكداً أن توجيهاته وحرصه على تذليل التحديات، إلى جانب التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، أسهمت في دعم سير العمل والوصول إلى مراحل متقدمة من الجاهزية.