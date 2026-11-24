بدأت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة الخبر، أعمال سفلتة شارع طارق بن زياد بحي الراكة الجنوبية، بطول 1800 متر طولي، وذلك ضمن برنامج «أنسنة الخبر»، الذي يستهدف تطوير البيئة الحضرية، وتعزيز جودة الحياة، من خلال توظيف مفاهيم التخطيط الحضري المستدام، وتوفير مساحات حضرية أكثر ملاءمة للمشاة ومستخدمي الدراجات، بما يعزز أنماط التنقل النشط ويرتقي بالمشهد الحضري، وفق استراتيجيات وزارة البلديات والإسكان.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، الأستاذ فيصل بن سعيد الزهراني، أن المشروع يأتي ضمن جهود الأمانة المتواصلة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بشبكة الطرق والمرافق العامة، وتفعيل مستهدفات برنامج أنسنة الخبر، من خلال تنفيذ مشاريع حضرية متكاملة تراعي احتياجات السكان، وتعزز كفاءة استخدام المساحات العامة، وتوفر بيئة أكثر استدامة وشمولية.

وأشار إلى أن أعمال المشروع تتضمن استحداث أرصفة جانبية مخصصة للمشاة، وتنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول 3600 متر طولي، إلى جانب إنشاء المسطحات الخضراء وزراعة أشجار الظل، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، فضلاً عن تعزيز عناصر السلامة المرورية، وتنفيذ أعمال السفلتة والإنارة الجمالية، بما يوفر بيئة آمنة ومتكاملة لمستخدمي الطريق.

ويأتي المشروع امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية بدعم من وزارة البلديات والإسكان في تطوير المرافق الحضرية وتحسين جودة البيئة العمرانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة، ويعزز مكانة محافظة الخبر بوصفها مدينة جاذبة توفر بيئة حضرية متكاملة للمواطنين والمقيمين والزوار.