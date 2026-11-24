أسهم تعاون أمني بين السعودية وسلطنة عُمان في الإطاحة بشبكة إجرامية وإحباط محاولة تهريب 500 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، في عملية عكست مستوى التنسيق والتكامل بين الأجهزة المختصة في البلدين لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب أن العملية جاءت امتدادًا للمتابعة الأمنية الاستباقية التي تستهدف الشبكات الإجرامية الممتهنة لتهريب المخدرات، حيث أسهمت معلومات قدمتها وزارة الداخلية؛ ممثلةً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إلى الجهاز النظير في سلطنة عُمان في تمكين السلطات العُمانية من إحباط محاولة تهريب الشحنة وضبطها.

ونوّه المتحدث الأمني بالتعاون المستمر بين المملكة وسلطنة عُمان في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس مستوى متقدمًا من التكامل والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في مواجهة الشبكات الإجرامية ومخططاتها.

وأكد أن المملكة ماضية في رصد النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المجتمع وشبابه بالمخدرات، والتصدي لها وإفشال مخططاتها والقبض على المتورطين فيها، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية المجتمع من أخطار المخدرات وآثارها السلبية.