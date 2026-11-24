أعلن صندوق التنمية العقارية إيداع مليار و96 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري عن شهر نوفمبر 2026؛ استمرارًا لجهوده في تمكين الأسر السعودية من تملُّك المسكن الملائم وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح الصندوق أن مبالغ الدعم المودعة خُصصت لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، بما يسهم في تعزيز قدرة المستفيدين على التملك وتوفير الحلول التمويلية المناسبة لهم.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني منذ يناير 2026 حتى نوفمبر الجاري بلغ 11.913 مليار ريال، في تأكيدٍ لاستمرار الدعم الحكومي الهادف إلى تعزيز الاستقرار السكني ورفع نسبة التملك بين المواطنين.

وبيّن الصندوق أنه يتيح خدمات الدعم السكني عبر بوابته الإلكترونية، إضافة إلى خدمة (المستشار العقاري) التي تمكّن المستفيدين من بناء مساراتهم السكنية والتمويلية وفق أفضل التوصيات والحلول المتاحة.

وأكد الصندوق مواصلة دوره في دعم تملك المواطنين للمساكن المناسبة، مشيرًا إلى أنه مكّن منذ تأسيسه عام 1974 أكثر من 1.8 مليون أسرة من الحصول على مسكنها الأول، وأسهم في رفع نسبة التملك إلى 66.24%، من خلال تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يوسع الخيارات السكنية والتمويلية ويرفع كفاءة رحلة التملك.