أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البدء في إجراءات تنفيذ مبادرة دعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وذلك إنفاذًا للأمر الملكي الكريم الصادر في هذا الشأن، وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة بموجبه والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحت المؤسسة أن الأمر الملكي تضمّن عددًا من شروط الاستحقاق؛ من أبرزها أن يكون العامل مشتركًا في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل الأول من يوليو 2026م، إلى جانب انتظام المنشأة في سداد الأجور والاشتراكات التأمينية المستحقة للعاملين لديها وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت أن المنشآت المستفيدة من المبادرة تلتزم بالاستمرار في دفع أجور العاملين غير المشمولين بالدعم، واستئناف صرف أجور العاملين المشمولين فور انتهاء مدة التعويض المحددة.

وبيّنت أن اللجنة الوزارية ستتولى تحديد القطاعات والمنشآت المستفيدة من المبادرة، إلى جانب اعتماد الضوابط والمعايير التفصيلية المنظمة للدعم، والتي تشمل صرف تعويض للعاملين السعوديين المشمولين بالمبادرة من خلال أحكام فرع التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة، وتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة للمنشآت المستحقة عبر قنواتها الرسمية ومنصة (GOSI أعمال)، وفق ما تقرره اللجنة الوزارية.

وأكدت أن المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على المحافظة على فرص العمل للمواطنين وتعزيز استقرارهم الوظيفي والمعيشي، من خلال مساندة المنشآت المستحقة وتمكينها من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، بما يسهم في تعزيز استقرار سوق العمل، والمحافظة على الكفاءات الوطنية، ودعم متانة الاقتصاد الوطني.