رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم الداعم لأجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وأكد الجدعان أن الأمر الملكي يجسِّد النهج الذي تتبعه المملكة في تبني سياسات استباقية ومرنة تعزز استقرار سوق العمل وتحافظ على المكتسبات التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتوظيف الفاعل للأدوات التأمينية لدعم استمرارية الأعمال والمحافظة على رأس المال البشري.

وأوضح أن المبادرة تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيُّف مع المتغيرات المختلفة، كما تدعم استدامة النمو على المدى الطويل من خلال المحافظة على الوظائف الوطنية ومساندة المنشآت المستحقة.

وأضاف أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفعت جاهزيتها لتنفيذ المبادرة عبر نظام (ساند)، مستفيدة مما تمتلكه المملكة من منظومة حماية تأمينية متطورة تمكنها من توظيف أدواتها بكفاءة لدعم استقرار سوق العمل واستدامة الوظائف.

وأشار إلى أن المؤسسة ستسخر إمكاناتها وخبراتها كافة لتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر الملكي والجهات ذات العلاقة، بما يحقق مستهدفاتها في دعم العاملين السعوديين وتعزيز استقرار المنشآت واستدامة أعمالها.