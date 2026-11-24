توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تأثر أجزاء من المنطقة الشرقية بضباب كثيف يحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء منها، في حين يستمر تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.



وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وعلى الجزء الأوسط ستكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وعلى الجزء الجنوبي ستكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، متوسط الموج يصل إلى مائج.

وفي الخليج العربي، تكون حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 08-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر خفيف الموج.