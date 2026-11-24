259 إجازة مرضية أصدرها ممارس صحي خلال يوم واحد، و9,584 إجازة مرضية صدرت من ممارس صحي واحد. رقمان لافتان في نتائج الحملة الرقابية التي أعلنتها وزارة الصحة. ولو توزّعت الإجازات الـ259 على ساعات اليوم الأربع والعشرين، لكان المعدّل إجازة كل خمس دقائق ونصف تقريبًا.

غرابة الرقمين تفتح ملفًا أوسع عن معايير الإجازة المرضية والرقابة على إصدارها. على أي أساس طبي تُمنح الإجازة وتُحدَّد مدتها؟ وكيف يُوثَّق تقييم كل حالة؟ وما الذي سمح بتراكم آلاف الإجازات باسم ممارس واحد؟

وتفتح هذه النتائج ملف معايير منح الإجازات المرضية والرقابة عليها، من الأساس الطبي الذي يستند إليه قرار منح الإجازة وتحديد مدتها، إلى آلية توثيق تقييم الحالة ومراجعة قرارات الإصدار عند ارتفاع أعدادها لدى ممارس أو منشأة صحية.

وأعلنت الوزارة إيقاف صلاحيات إصدار الإجازات المرضية للمخالفين، وإحالة عدد منهم إلى الجهات المختصة.