أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع وزارة التعليم، مشروع المدرسة المتعلمة في 330 مدرسة بالمملكة منها 156 مدرسة في منطقة الرياض، و81 مدرسة في محافظة جدة، و45 مدرسة في المنطقة الشرقية، و48 مدرسة في مدينة أبها.

محاور رئيسية

ويرتكز المشروع على عدد من المحاور الرئيسية منها: تنمية مهارات المعلمين التربوية والقيادية وبناء رؤية وقيم مشتركة والتخطيط والتطوير المدرسي بشكل تعاوني وتطوير جدارات المعلّمين وممارساتهم المهنية والتقييم الذاتي واتخاذ القرارات بناءً على البيانات وبناء بيئة تعلّم وثقافة مدرسية داعمة وتعزيز مشاركة أولياء الأمور والمجتمع.7 أسابيع

ويمتد البرنامج لـ 7 أسابيع تدريبية تجمع بين اللقاءات الحضورية والتعلم عن بُعد والتطبيق داخل المدرسة من خلال 48 ساعة تدريبية معتمدة موزعة بين الحقائب التدريبية واللقاءات الحضورية والتعلم الذاتي ويجمع بين المحطات الحضورية والتعلّم غير المتزامن والعمل الجماعي داخل المدرسة. ويتضمن البرنامج حقائب الكفايات العامة منها: التعلّم النشط والمعرفة التربوية، ومهارات البناء المشترك.