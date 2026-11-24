أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية، تشمل تنظيم دخول وخروج الأطفال من مراكز الضيافة، إلى جانب إضافة اشتراطات لتنظيم الأنشطة والبرامج المقدمة للأطفال، بما يتناسب مع خصائصهم العمرية ويدعم تنمية مهاراتهم اللغوية والجسدية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية.

ويهدف التحديث إلى الارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز معايير الأمن والسلامة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة لنموهم وتنمية مهاراتهم، وتنظيم آلية توزيع الأطفال على الكوادر المسؤولة وفقاً للفئات العمرية.

وشملت التحديثات تطوير إجراءات الترخيص واشتراطاته، وتقليص مدة إصداره إلى 3 أيام عمل بعد استيفاء المتطلبات اللازمة، وتنظيم آلية معالجة الملاحظات الواردة على طلباته، إلى جانب تصنيف المراكز وفق الخدمات المقدمة، وتحديث الاشتراطات المتعلقة بالمباني والتجهيزات والطاقة الاستيعابية ومتطلبات الأمن والسلامة، وكشفت التحديثات آلية توزيع الأطفال على الكوادر المسؤولة عن رعايتهم وفقاً للفئات العمرية، مع استحداث جدول يحدد الوظائف الإلزامية والاختيارية والمؤهلات والخبرات المطلوبة، بما يعزز كفاءة العاملين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للأطفال.

واستحدثت الضوابط سياسات وأطراً تنظيمية تلتزم المراكز بإعدادها وتطبيقها، تشمل ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من الإهمال، والتعامل مع الحالات الطارئة والشكاوى، وتنظيم التواصل مع أولياء الأمور، وسياسات التعاقد والدفع والاسترجاع، والتغذية والتثقيف الصحي، والتطوير المهني للعاملين، ونظمت دخول وخروج الأطفال من مراكز الضيافة، إلى جانب إضافة اشتراطات لتنظيم الأنشطة والبرامج المقدمة للأطفال، بما يتناسب مع خصائصهم العمرية ويدعم تنمية مهاراتهم اللغوية والجسدية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية، إضافة إلى تزويد أولياء الأمور بتقارير يومية عن أطفالهم، وتقارير شهرية عن المهارات المكتسبة، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.

استقبال ذوي الإعاقة القابلة للدمج

وتضمنت التحديثات تطوير ضوابط استقبال الأطفال ذوي الإعاقة القابلة للدمج، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة وتوفير وسائل الوصول الشامل والتجهيزات المساعدة والكوادر المؤهلة لتلبية احتياجاتهم، وتعزيز مشاركتهم في البرامج والأنشطة المقدمة. وشددت على تحديث الالتزامات المتعلقة بحماية الأطفال وحفظ السجلات وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتعامل مع الشكاوى، إلى جانب تنظيم مسؤوليات ملاك المراكز والجهات المشغلة، وتحديد المتطلبات اللازمة لضمان الالتزام بالاشتراطات التنظيمية. وأوضحت الوزارة تطوير إجراءات التعامل مع المخالفات، وتحديد المهل التصحيحية، وتشكيل لجنة مختصة للنظر فيها، حيث تتدرج الإجراءات من الإنذار ومنح مهلة للتصحيح إلى إيقاف النشاط أو سحب الترخيص، وفق الأحكام المنظمة.

حماية الأطفال وتحسين جودة الحياة

بدوره أكد الأخصائي الاجتماعي وليد التميمي لـ«عكاظ»، أن تحديث الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية، يأتي امتداداً لجهود الوزارة لتطوير قطاع ضيافة الأطفال، ويسهم في حماية الأطفال وتلبية احتياجات الأسر وتحسين جودة الحياة لهم ويعزز كفاءة العاملين.