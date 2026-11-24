لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية محصورة في جغرافية المواجهة داخل أوروبا، بعدما امتدت نيرانها إلى السواحل الليبية، في تطور خطير ينذر بتحويل البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة جديدة لتصفية الحسابات بين موسكو وكييف، ويضع أمن المنطقة وممراتها البحرية أمام تهديدات غير مسبوقة.

فاستهداف سفينة حربية روسية في ميناء بنغازي بطائرات مسيّرة بحرية أوكرانية، وإعلان كييف مسؤوليتها عن العملية، يمثلان تحوّلاً لافتاً في مسار الحرب، خصوصاً أن الهجوم استهدف سفينة «ميركوري»، في رسالة عسكرية تتجاوز تدمير قطعة بحرية إلى إثبات قدرة أوكرانيا على ملاحقة المصالح العسكرية الروسية خارج مسارح العمليات التقليدية.

الأخطر أن ليبيا، التي لم تتعافَ بعد من انقساماتها السياسية والعسكرية، باتت معرّضة للتحوّل إلى ساحة صراع بالوكالة بين القوى الدولية. فروسيا تملك حضوراً ونفوذاً عسكرياً في شرق ليبيا، فيما تتحدث تقارير عن تنامي الوجود الأمني والعسكري الأوكراني في مناطق الغرب، وهو ما يجعل الأراضي والموانئ الليبية عرضة لتصفية حسابات لا علاقة لليبيين بها.

إن انتقال المواجهة البحرية إلى المتوسط ليس احتمالاً يمكن التعامل معه باستخفاف؛ فاستهداف السفن العسكرية والتجارية، وتوسيع نطاق استخدام المسيّرات البحرية، يهدّدان الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة، ويفتحان الباب أمام ردود فعل روسية قد تتجاوز حدود ليبيا.