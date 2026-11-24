تتأهب سماء المملكة لاستقبال بدرٍ استثنائي، يكتمل اليوم عند 5:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مشهد فلكي يضفي على السماء مزيداً من الإشراق، إذ يظهر القمر على مسافة تقارب 361 ألف كيلومتر من الأرض، ليبدو أكبر قليلاً وأكثر سطوعاً من المعتاد. وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذا البدر يُصنّف ضمن ظاهرة «القمر العملاق»، لاكتماله بالقرب من نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة يصل إليها القمر في مداره حول الأرض، ما يمنحه مظهراً أكبر وإضاءة أكثر سطوعاً مقارنة بظهوره عند أبعد نقطة في مداره. وبيّن، أن القمر سيشرق من جهة الأفق الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس، ليبقى حاضراً في السماء طوال الليل، وقد يكتسي عند شروقه لوناً برتقالياً بفعل مرور ضوئه عبر مسافة أطول من الغلاف الجوي، قبل أن يميل تدريجياً إلى اللون الأبيض كلما ارتفع في السماء. وأشار أبو زاهرة، إلى أن القمر يبلغ نقطة الحضيض عند 11:58 مساءً (الأربعاء) بتوقيت مكة المكرمة، عندما تقترب المسافة بينه وبين الأرض إلى نحو 359 ألف كيلومتر.