كشفت وزارة الصحة تنفيذ 1817 زيارة تفتيشية شملت جميع مناطق المملكة، ضمن حملتها الرقابية على إصدار الإجازات المرضية، بهدف تعزيز الامتثال للأنظمة، وضمان سلامة إجراءات إصدار الإجازات، وحماية حقوق المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن الجهود الرقابية أسفرت عن رصد 116,131 إجازة مرضية استدعت مؤشراتها التحقق من نظامية إصدارها، في إطار متابعة الممارسات المرتبطة بالإجازات المرضية والتأكد من الالتزام بالضوابط المعتمدة.

70 ألف إجازة من منشأة صحية واحدة

وأظهرت مؤشرات الرصد التي أعلنتها الوزارة أن 70,753 إجازة مرضية صدرت من منشأة صحية واحدة، فيما رُصدت 46,279 إجازة مرتبطة بمنشآت صحية مخالفة.

كما كشفت المؤشرات إصدار 9584 إجازة مرضية من ممارس صحي واحد، إلى جانب 259 إجازة مرضية أصدرها ممارس صحي خلال يوم واحد.

وتعكس هذه الأرقام حجم عمليات الرصد والتحقق التي تنفذها الوزارة للكشف عن الممارسات غير النظامية المرتبطة بإصدار الإجازات المرضية.

إيقاف صلاحيات وإحالة المخالفين

وأكدت وزارة الصحة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين، شملت إيقاف صلاحيات إصدار الإجازات المرضية، وإحالة عدد من المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وشددت الوزارة على أهمية التزام جهات العمل بالمهلة النظامية لتقديم الإجازات المرضية، بما يسهم في حماية حقوق المستفيدين وضمان التعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.