ألزم مشروع عقد موحد بين شركة التأمين ومقدم الخدمة بالقطاع الخاص، طرحته هيئة التأمين ومجلس الضمان للاستطلاع، شركات التأمين بالرد على طلبات الموافقة العلاجية للحالات غير الطارئة خلال 60 دقيقة كحد أقصى من الاستلام، مع توضيح أسباب الرفض كتابياً، واعتبار الطلب موافقاً عليه وفق منافع الوثيقة في حال انقضاء المدة دون رد، مع توفير فريق لإدارة الموافقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويفرض المشروع على مقدم الخدمة إرسال طلب الموافقة خلال 15 دقيقة كحد أقصى من تعبئة الطبيب المعالج له، والرد على الاستفسارات خلال 30 دقيقة، وتطبيق قاعدة الموافقة الحكمية بعد 60 دقيقة من التوثيق.

وطرحت الهيئة والمجلس المقترحات لاستطلاع الرأي العام الذي ينتهي في 22 ديسمبر القادم لتنظيم الحقوق والالتزامات التعاقدية وآليات سداد المطالبات.

وينص مشروع العقد الموحد على إلزام مقدم الخدمة بتقديم المراجعة الطبية مجاناً خلال 14 يوماً بحد أقصى للحالة ذاتها من الكشف الأول، وتحديد مدة وصفة الأدوية بـ14 يوماً كحد أقصى باستثناء الحالات المزمنة أو الحادة، وعدم اشتراط تجديد التحويل من طبيب عام لاستمرار علاج الحالة المحولة لدى أخصائي أو استشاري.

ويشترط أيضاً الحصول على موافقة مسبقة إذا احتمل أن تتجاوز تكلفة العلاج للمرة الواحدة في العيادات الخارجية أو الوصفات الدوائية 500 ريال، كما يلتزم مقدم الخدمة باستقبال الحالة وتقديم الرعاية مباشرة دون تحميل المؤمن له أي تكاليف على حساب شركة التأمين، وإبلاغ الشركة خلال 24 ساعة كحد أقصى، مع سقوط حق مقدم الخدمة في التعويض عن الفترة السابقة للإبلاغ في حال التأخر دون عذر مقبول.

ويحظر المشروع منح أو تقاضي أي حوافز مادية أو عمولات مرتبطة بإحالة المؤمن لهم أو حجم العمل أو الفحوص أو الأدوية أو المطالبات المرفوضة، ويمنع أطباء شركة التأمين أو شركات إدارة المطالبات من تحويل الحالات إلى منشآت يعملون بها أو يتبعون لها، كما يمنع إلزام المؤمن له بمقدم خدمة محدد عند الإحالة أو توقيعه على تعهد بسداد قيمة المطالبة في حال رفضها من شركة التأمين.

ويُلزم العقد مقدم الخدمة باحتساب نسبة التحمل على المؤمن له من صافي التكلفة بعد الخصومات المتفق عليها وليس من الإجمالي، وتوفير مستوى إقامة أعلى بنفس التكلفة في حال عدم توفر غرفة مطابقة لاستحقاق التنويم ما لم يوقع المؤمن له صراحة على تنازل لبديل مقبول، وحظر حصرية التعاقد بين الطرفين. كما يوجب الاحتفاظ بالسجلات الطبية لمدة غير محددة للمواطنين السعوديين ولمدة 10 سنوات للوافدين من تاريخ آخر إدخال، ويحظر إسناد المهام الإدارية إلى أي جهة خارج المملكة.