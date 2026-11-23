التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد عادل الغامدي. واطّلع خلال اللقاء على جهود مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة، وما تنفذه من أعمال وبرامج ومبادرات توعوية ووقائية، وما تقدمه من جهود في مكافحة آفة المخدرات، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها؛ انطلاقاً من توجهاته الرامية إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والحكومية بالمنطقة، وتوحيد الجهود بما يسهم في تذليل الصعوبات، وتسريع معالجة التحديات، وتحقيق الأهداف المشتركة.

كما استعرض أمير منطقة جازان مع الرئيس التنفيذي للصحة القابضة ناصر بن محمد الحقباني مسيرة التحول الصحي في المنطقة، وما تشهده منظومة الخدمات الصحية من تطورات ومبادرات تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الرعاية، وتعزيز سهولة وصول المستفيدين إلى الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030. واطّلع خلال اللقاء على نتائج تطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي، وما أتاحه من فرص لتطوير البرامج الوقائية والمبادرات المجتمعية، إلى جانب عرض لمستوى الإنجاز في مشاريع التحول الصحي والخطط الرامية إلى تعزيز تجربة المستفيدين. وشدد على أهمية مواصلة العمل لتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز التكامل بين مكونات المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز جودة الحياة.