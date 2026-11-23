انتهت اليوم (الإثنين) المهلة التصحيحية الممنوحة للمركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي الموجودة داخل المملكة قبل تطبيق ضوابط بقائها، التي أتاحتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، لمدة 90 يوماً، اعتباراً من 26 أغسطس وحتى 23 نوفمبر 2026، لتصحيح أوضاعها بإخراجها من المملكة أو استكمال إجراءات ترسيمها وإصدار لوحات سعودية.



وتنص الضوابط على ألا تتجاوز مدة بقاء المركبات الخليجية التي يملكها مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي، أو فُوّض أي منهما بقيادتها، 90 يوماً متصلة أو منفصلة خلال 365 يوماً، وتُحتسب من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

استيفاء الشروط



وأوضحت الهيئة أن تصحيح وضع المركبة يتم إما بإخراجها من المملكة، أو ترسيمها وإصدار لوحات سعودية، من خلال تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي عبر أقرب منفذ، واستيفاء الاشتراطات وسداد الرسوم والضرائب، دون الحاجة إلى العودة لمنفذ الدخول.



كما أتاحت إمكانية طلب تمديد بقاء المركبة قبل انتهاء المدة النظامية، بما لا يتجاوز 30 يوماً إضافياً، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عبر خدمة توفرها منصة «أبشر».