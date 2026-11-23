استعرض رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مع رئيس المجلس الأعلى (البرلمان) في جمهورية قيرغيزستان مارلين ماماتالييف، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير آليات التنسيق المشترك، وذلك خلال جلسة مباحثات عقدت في إطار زيارته الرسمية إلى قيرغيزستان.



ورحّب رئيس المجلس الأعلى القيرغيزي برئيس مجلس الشورى، مشيداً بما تشهده المملكة من تطور وتقدم في ظل رؤية السعودية 2030، ومؤكداً أهمية تبادل الزيارات وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

تقدير للمملكة



وأعرب ماماتالييف عن تقديره لما توليه المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، ومن بينهم حجاج ومعتمرو قيرغيزستان.

توسيع آفاق التعاون



من جانبه، أكد آل الشيخ أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، مشيراً إلى ما تشهده المملكة من نقلة تنموية شاملة ومنجزات نوعية في مختلف المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.



وبحث الجانبان خلال المباحثات سبل تطوير التعاون البرلماني، وتفعيل لجان الصداقة، وتبادل الزيارات والخبرات، بما يعزز العلاقات بين المجلسين ويخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.