يطالب أهالي قرى السلامة العليا والمجديرة والعزامة التابعة لمحافظة بيش، بتعزيز الخدمات البلدية والارتقاء بالمشهد الحضري، من خلال إنشاء الحدائق العامة وممرات المشاة والملاعب الرياضية، وإعادة سفلتة الشوارع المتضررة وإنارتها، إلى جانب معالجة المطبات غير النظامية والحفر والتشققات التي تعاني منها بعض الطرق.



ويأمل السكان أن تبادر بلدية المحافظة إلى الوقوف ميدانياً على احتياجات القرى الثلاث، وحصر الملاحظات وتحديد أولويات المعالجة، ووضع خطة تنفيذية بجداول زمنية واضحة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية وخدمية تلبي تطلعات الأهالي.

الشباب يحتاج إلى ملاعب رياضية مجهزة ومهيأة لممارسة الأنشطة الرياضية.



حدائق ومتنفسات للأسر والشباب



وقال عيسى شماخي إن قرى السلامة العليا والمجديرة والعزامة بحاجة إلى إنشاء حدائق عامة وممشى وملاعب رياضية في مواقع متعددة، لتوفير متنفسات للأسر والشباب، وتشجيع ممارسة رياضة المشي، وتحسين جودة الحياة، خصوصاً أن هذه القرى تفتقر إلى المساحات الخضراء والمرافق الترفيهية التي تلبي احتياجات سكانها.



سفلتة وإنارة الشوارع



من جهته، طالب عرار حفظي بإعادة سفلتة الشوارع التي تضررت طبقاتها الإسفلتية، ومعالجة الحفر والتشققات، إلى جانب تحسين الإنارة، بما يعزز سلامة مستخدمي الطرق ويحد من المخاطر الناتجة عن تدهور بعض الشوارع وضعف الرؤية الليلية.



ملاعب آمنة للشباب



بدوره، أكد مؤيد علي عماش حاجة الشباب إلى ملاعب رياضية مجهزة ومهيأة لممارسة الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن الاعتماد على الملاعب الترابية أصبح مرهقاً لهم، خصوصاً عند ممارسة كرة القدم.



وأوضح أن تناثر الأتربة واستنشاق الغبار أثناء اللعب يسببان لهم متاعب صحية وتنفسية، فضلاً عن مخاطر الإصابات، مطالباً بتوفير ملاعب ذات أرضيات مناسبة ومرافق رياضية تتيح للشباب ممارسة أنشطتهم في بيئة آمنة وصحية.