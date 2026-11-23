جدد أهالي محافظة أحد رفيدة مطالباتهم بإعادة العمل بنظام المناوبة على مدار الساعة في مركز الرعاية الصحية بعرق الحنا، مؤكدين أن تقليص ساعات العمل والاكتفاء بالفترة من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً لا يواكب الاحتياج الفعلي للسكان، خاصة مع التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها المحافظة.

وأوضح الأهالي أن تحويل خدمات الرعاية العاجلة بعد انتهاء الدوام إلى مستشفى أحد رفيدة يضاعف الضغط على أقسام الطوارئ، ويرفع من أعداد المراجعين، في وقت يمكن فيه للمركز الصحي التعامل مع العديد من الحالات العاجلة والبسيطة وتقديم الرعاية اللازمة لها دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى.

الحد من مشقة التنقل

وقال عبدالله الحميدي وفهد الشواطي وسعد آل ماعز لـ«عكاظ»:«إن استمرار المركز كمرفق مناوب يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وسرعة الوصول إليها، خصوصاً للمرضى وكبار السن والأطفال، إلى جانب خدمة القرى والأحياء الواقعة ضمن نطاقه الجغرافي، والحد من مشقة التنقل لمسافات أطول خلال ساعات المساء والليل».

مركز بديل للرعاية العاجلة

وأكد الأهالي أن وجود مركز صحي مناوب لم يعد مطلباً خدمياً فحسب، بل ضرورة ملحة تفرضها احتياجات المجتمع المحلي، داعين الجهات الصحية المختصة إلى إعادة النظر في ساعات تشغيل المركز والإبقاء عليه ضمن المراكز المناوبة على مدار الساعة، أو توفير مركز بديل يقدم خدمات الرعاية العاجلة خلال الفترات المسائية والليلية، بما يضمن استمرارية الخدمة الصحية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة والعاجلة.

وشدد الأهالي على أن المحافظة تشهد نمواً سكانياً متزايداً يستدعي التوسع في الخدمات الصحية لا تقليصها، مؤكدين أن إعادة مناوبة مركز عرق الحنا ستسهم في تخفيف العبء عن المستشفى وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمستفيدين في مختلف الأوقات.