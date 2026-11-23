تسلّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي حصل عليها تجمع جازان الصحي إثر تسجيله رقماً قياسياً عالمياً في فحوصات الكشف المبكر عن داء السكري.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، الرئيس التنفيذي للصحة القابضة ناصر بن محمد الحقباني، وعدداً من القيادات الصحية. وأشاد أمير المنطقة بهذا المنجز، وما بذلوه من جهود ميدانية أسهمت في الوصول إلى هذا العدد من المستفيدين خلال فترة وجيزة، مؤكداً أهمية مواصلة المبادرات الصحية التي تعزز الوقاية وتوسّع نطاق الفحوصات المبكرة.

يذكر أن التجمع سجّل الرقم القياسي بإجراء فحوصات الكشف المبكر عن داء السكري لـ(76,007) مستفيدين خلال (24) ساعة، ضمن حملة نفّذها بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، وشملت أنشطة توعوية للتعريف بالداء وسبل الوقاية منه.

وهدفت الحملة إلى تحسين مؤشرات الصحة السكانية في منطقة جازان، ونشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن داء السكري، وتعزيز الوقاية منه بتشجيع أفراد المجتمع على إجراء الفحوصات الدورية وتبنّي أنماط حياة صحية.