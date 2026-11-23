أتاح قرار صادر لمعالجة المخالفات المستحقة المرتبطة بترحيلها إلى منصة التنفيذ الإدارية مهلة 60 يوماً للأفراد والمنشآت للاعتراض على المخالفات الحكومية المفروضة قبل الأول من نوفمبر 2024، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.



وتشمل الموافقة القرارات المتعلقة بالمخالفات التي يختص ديوان المظالم بنظر الاعتراضات عليها، شريطة أن يكون أصحابها قد تجاوزوا المهلة النظامية السابقة دون تقديم اعتراض إلى الجهة الحكومية التي أصدرت قرار المخالفة.



وتبدأ المهلة الجديدة من تاريخ إعلان الأمر، ويُقدم خلالها التظلم إلى الجهة الحكومية مصدرة القرار، فيما يحق للمعترض التوجه إلى ديوان المظالم عند رفض تظلمه، وفق الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.



وقف تنفيذ القرارات



وتضمنت الموافقة وقف تنفيذ قرارات المخالفات المشمولة إلى حين الفصل في الاعتراض، أو انتهاء مهلة الستين يوماً دون تقدم الأفراد والمنشآت بالتظلم، ويمنح هذا الإجراء أصحاب المخالفات المشمولة فرصة لمراجعة القرارات الصادرة بحقهم قبل استكمال تنفيذها، مع بقاء الفصل في صحة المخالفة واستحقاق الغرامة خاضعاً للإجراءات النظامية.



ثلاث فئات مستثناة



واستثنى الأمر من إتاحة مهلة الاعتراض الجديدة المخالفات المرورية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية، والمخالفات التي سبق سدادها، وتقتصر الاستفادة على المخالفات المستوفية للشروط المحددة، بما فيها تاريخ فرض المخالفة، واختصاص ديوان المظالم، وعدم سبق الاعتراض عليها خلال المدة النظامية.



مسار إداري وقضائي



وتؤسس الموافقة لمسار يبدأ بتقديم الاعتراض إلى الجهة الحكومية مصدرة القرار، ثم الانتقال إلى ديوان المظالم عند رفض التظلم، وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.



ويأتي الإجراء في إعادة إتاحة التظلم لفئة من القرارات الإدارية السابقة، مع تعليق تنفيذها مؤقتاً وفق نطاق الأمر، بما يعزز فرص مراجعة المخالفات قبل استكمال إجراءات التنفيذ.