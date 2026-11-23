أكدت أمانة محافظة جدة أنها تستند إلى متابعة أحياء المحافظة واحتياجاتها البلدية إلى منظومة عمل تجمع بين الزيارات الميدانية والأدوات التقنية وتشمل البيانات الجغرافية والمصورات الجوية إلى جانب غرفة التحكم التي تتابع خدمات المدينة، وتساند هذه الأدوات أعمال الرصد والمتابعة وتحديد مواقع الملاحظات وتوجيه القطاعات المختصة لمعالجتها وفق الأولويات والخطط.

وذكرت أمانة جدة تعقيباً على مقال الكاتب حمود أبو طالب تحت عنوان: «الأمانة وكوكب شرق جدة»، المنشور في صحيفة «عكاظ» يوم 8 نوفمبر 2026، أن معرفة الأمانة لأوضاع الأحياء واحتياجاتها لا تقتصر على الجولات الميدانية فقط، بل تعتمد كذلك على ما يتوافر لديها من بيانات ومعلومات وملاحظات واردة من السكان، مشيرة إلى أن جولات أمين محافظة جدة تأتي استكمالاً لهذه المنظومة للوقوف المباشر على مواقع المشاريع ومتابعة تقديم الأعمال والاطلاع على الملاحظات التي تستدعي المعاينة الميدانية.

وبينت الأمانة أن أحياء شرق جدة تشهد تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والتطوير، من أبرزها مشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار، وإنشاء الطرق والإنارة التي تربط مجموعة من الأحياء وصيانتها، كما تعمل الأمانة على دراسة المطالب والملاحظات المرصودة وتحديد المعالجات المناسبة لها واعتماد المشاريع وتنفيذها وفق الأولويات والخطط المعتمدة.

وأضافت أمانة جدة أن هذه الأعمال لا تقتصر على أحياء شرق جدة، بل تشمل مختلف أحياء المحافظة بما فيها أحياء الشمال والجنوب وفق احتياجات كل منطقة وأولوياتها بهدف تحسين الخدمات ومعالجة التحديات القائمة.

وأكدت الأمانة أن ملاحظات السكان بما يطرح في وسائل إعلام بشأن خدمات البلدية، تمثل مصادر مساندة لأعمال الرصد والمتابعة وتحديد الاحتياجات.