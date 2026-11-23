أنجزت بلدية محافظة سراة عبيدة ممثلة في إدارة تشغيل المدن، تركيب 199 عمود إنارة في عدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة ضمن جهودها المتواصلة لتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتعزيز جودة الحياة.

وأوضح المشرف على القطاع البلدي الجنوبي ورئيس بلدية المحافظة محمد العسيري، أن أعمال الإنارة تأتي امتداداً لخطط البلدية الرامية إلى تطوير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات الأهالي في مختلف المراكز والقرى، مشيراً إلى أن التوسع في مشاريع الإنارة يسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطرق وتحسين المظهر الجمالي للمواقع المستهدفة.