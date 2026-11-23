أشاد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بدور جمعية الإبل بالمنطقة، وما تقدمه من خدمات وبرامج لمربي الإبل، وبجهودها في المحافظة على هذا الموروث الوطني وتعزيز حضوره الثقافي والاقتصادي. جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية الإبل بمنطقة نجران، هادي بن بنيان آل عامر، يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.

واستمع نائب أمير منطقة نجران إلى شرح عن أعمال الجمعية، التي تشمل تنظيم مهرجانات الإبل ومزاداتها في المنطقة، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمعارض المتخصصة لعرض منتجات الإبل وأنشطتها، والتعاون مع الجهات الرسمية والأكاديمية؛ لتعزيز البحث والتطوير في قطاع الإبل، والإسهام في تسويقها محلياً وإقليمياً.

واطّلع على جهود الجمعية في حوكمة أعمالها وتنفيذ ورش العمل والندوات التدريبية للمربين؛ بهدف رفع الوعي بأساليب التربية السليمة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.