تهدد أشجار السلم الأمريكي الغطاء النباتي في بعض المواقع بالمدينة المنورة ومنها محافظة العيص، وسط مطالبات الأهالي بتكثيف جهود مكافحتها والحد من انتشارها، لما تمثله من منافسة للنباتات المحلية وتأثير محتمل على التنوع الحيوي والتوازن البيئي.



وطالب عدد من الأهالي، منهم محمد الجهني وعبدالله اليوسف ومحمد المطلق، الجهات المختصة بالتدخل لمعالجة انتشار هذه الأشجار، وحماية الغطاء النباتي المحلي من تمددها إلى مواقع جديدة.

القدرة على التكيف



وأشاروا إلى أن السلم الأمريكي يتميز بسرعة الانتشار والقدرة على التكيف مع البيئات المختلفة، ما يزيد من خطورته على النباتات المحلية، ويؤثر في استدامة النظم البيئية الطبيعية. ودعوا إلى تنفيذ برامج مستمرة للرصد والمكافحة، وتكثيف حملات التوعية بأضرار النباتات الغازية وأهمية المحافظة على الغطاء النباتي.



وأكدوا أن التدخل المبكر يسهم في حماية التنوع الحيوي وصون الموارد الطبيعية، ويعزز جهود التنمية البيئية والاستدامة في المحافظة.



سرعة انتشار وخطورة



من جانبه، أوضح مدير إدارة التنوع النباتي المهندس طه الغيث أن السلم الأمريكي يتميز بقدرة عالية على التكيف مع البيئات الجافة وسرعة الانتشار، مبيناً أن خطورته تتزايد عندما يتجاوز وجوده نطاق الأشجار المتفرقة إلى تكوين تجمعات كثيفة.



وأضاف أن انتشار هذه الشجرة قد يؤثر في الغطاء النباتي المحلي نتيجة منافستها الأنواع الأخرى على الموارد والمساحات المتاحة للنمو، فضلاً عن أن طبيعتها الشوكية وكثافة تجمعاتها تجعل بعض المواقع أكثر صعوبة من حيث الوصول والاستخدام، إلى جانب قدرتها على النمو في الأراضي المفتوحة والبيئات القاسية.

اتخاذ إجراءات مناسبة



وأشار الغيث إلى أن التعامل مع السلم الأمريكي لا يقتصر على إزالة أجزائه الظاهرة، إذ يمكن أن يعاود النمو بعد قطعه بفضل قدرته على التجدد، ما يستدعي متابعة المواقع التي ينتشر فيها، ومعالجة آثار وجوده، وعدم الاكتفاء بقطع الأشجار دون اتخاذ الإجراءات المناسبة.



وأكد أهمية الرصد المبكر لمواقع انتشار السلم الأمريكي، باعتباره عاملاً رئيسياً في الحد من توسعه، خصوصاً في البيئات الجافة التي تتطلب المحافظة على تنوعها النباتي والحد من انتشار الأنواع الغازية التي تزاحم النباتات المحلية.



وفيما يتعلق بإزالة الأشجار، أوضح الغيث أن أصحاب الملكيات الخاصة الذين توجد أشجار السلم الأمريكي داخل ممتلكاتهم ويرغبون في إزالتها، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على التصريح اللازم وفق الإجراءات والاشتراطات المعتمدة، مشدداً على أهمية عدم إزالة الأشجار بصورة فردية في المواقع العامة أو خارج الملكيات الخاصة، وترك التعامل معها للفرق المختصة.

رصد مواقع الانتشار



وفي إطار الجهود الميدانية، تتواصل في محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة أعمال رصد مواقع انتشار السلم الأمريكي، عبر مبادرة بمشاركة مجتمعية وبدعم من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة المدينة المنورة، وبالتعاون مع مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية المحافظة.



وتدعو المبادرة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مواقع وجود هذه الأشجار، من خلال إرفاق صورة واضحة وتحديد الموقع الجغرافي، لتمكين الفرق المختصة من معاينة المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.