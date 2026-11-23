وجّه النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف بإطلاق مكتب إدارة القيمة المستدامة (VMO) بالنيابة العامة، في خطوة نوعية تعكس تطوراً في منهجية إدارة الأعمال المؤسسية، وتؤسس لمرحلة متقدمة تُعنى بدراسة القيمة المستهدفة من المبادرات والمشاريع والأعمال التقنية، وقياس أثرها، ومتابعة تحقق مستهدفاتها، والتأكد من تحقق القيمة المستدامة في العدالة الجنائية.

ويُمثّل المكتب نموذجاً مؤسسياً متقدماً يربط بين التخطيط والتنفيذ وقياس الأثر، من خلال دراسة القيمة المتوقعة للمبادرات والمشاريع، ومتابعة القيمة المتحققة منها، وتقييم نتائجها، وتحديد فرص تحسينها، وتقديم الدعم للإدارات المعنية، بما يعزز كفاءة توظيف الموارد، ويرفع جودة المخرجات، ويضمن استدامة الأثر.

وتشمل اختصاصات المكتب حوكمة مسارات العمل المؤسسية وتنظيمها، وتحليل الأعمال والأنظمة، وتطوير الأدوات والحلول التقنية المساندة وإدارتها، والاستجابة العاجلة للتحديات التقنية، وإعداد البرامج التدريبية، إلى جانب دعم مسارات التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الأعمال التقنية والإجرائية، بما يدعم تحقيق القيمة المستهدفة.

ويأتي إطلاق المكتب امتداداً لجهود النيابة العامة في تطوير منظومتها المؤسسية، وترسيخ نهج يقوم على دراسة القيمة وقياس النتائج ومتابعة الأثر، ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز فاعلية المبادرات والمشاريع، ويدعم استدامة مخرجاتها، ويُرسّخ الانتقال من إنجاز الأعمال إلى تعظيم قيمتها وتحقيق أثر مؤسسي مستدام.