بحث نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، مع الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، سبل تعزيز التعاون في مجالات ترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك خلال استقباله له في مقر الهيئة اليوم.



واطّلع الماجد خلال جولة تعريفية على أبرز الإجراءات التي تنفذها الهيئة لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

تعزيز المعرفة والوعي



وقدم الماجد، خلال الزيارة، لقاءً علمياً لمنسوبي الهيئة بعنوان «المسؤولية والمساءلة في الشريعة الإسلامية»، استهدف تعزيز المعرفة والوعي بالمقاصد الشرعية للمسؤولية والمساءلة.



وتأتي الزيارة في إطار التعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لتعزيز الوعي وترسيخ قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.