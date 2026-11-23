وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع تعديل المادة (47) من نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34)، وذلك خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

وجاءت الموافقة بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عاصم مدخلي، بشأن مقترح التعديل المقدم من عضو المجلس أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، وعضو المجلس سابقاً الدكتور أيوب بن منصور الجربوع، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

اتفاقية ومذكرتي تفاهم

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة البرتغالية في المجالات الصحية، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للنقل ووزارة النقل الاتحادية الألمانية للتعاون في مجال السكك الحديدية.

وفي مجال النقل الجوي، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية العربية السورية لتنظيم خدمات النقل الجوي.