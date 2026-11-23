وقّعت جمهورية إندونيسيا عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض، لتنضم إلى قائمة الدول التي استكملت إجراءات مشاركتها في الحدث العالمي، الذي أكد أكثر من 185 مشاركاً رسمياً حضورهم فيه.



وجرى توقيع العقد في جاكرتا، بحضور الرئيس التنفيذي لإكسبو 2030 الرياض المهندس طلال المرّي، ورئيس هيئة التخطيط التنموي الوطني الإندونيسية (بابيناس) رحمت بامبودي.

تعزيز الشراكة والتعاون



وأكد بامبودي أن التوقيع المبكر يعكس استعداد بلاده للمشاركة، وتطلعها إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع المملكة، مشيراً إلى أن الرياض تمثل منصة مهمة للدبلوماسية الاقتصادية، تلتقي فيها رؤية «إندونيسيا الذهبية 2045» مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يفتح آفاقاً لمشاريع وفرص تنموية مستدامة.



وأوضح أن بلاده ستعمل على تطوير جناحها في منطقة «الأرض»، ليعكس إرث إندونيسيا الثقافي وإبداعات شعبها وطموحاتها المستقبلية، تحت شعار «الطبيعة تتجلّى: استكشاف، حكمة، رعاية»، مؤكداً تطلعها إلى أن يكون الجناح ملتقى للحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين.

تبادل الخبرات والفرص



من جانبه، أكد المهندس طلال المرّي أن مشاركة إندونيسيا تثري التنوع الثقافي والحضاري للمعرض، وتعزز تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون بين دول العالم.



ويتواصل العمل في موقع إكسبو 2030 الرياض، الممتد على مساحة 6 ملايين م2، مع تقدم أعمال الإنشاء وتطوير البنية التحتية.



ويُقام المعرض من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031، تحت شعار «رؤية للمستقبل»، بمشاركة دول ومنظمات دولية، وسط توقعات باستقبال أكثر من 42 مليون زيارة، عبر خمس مناطق رئيسية هي: التقنية، والأرض، والإنسان، والثقافة، والتعاون.