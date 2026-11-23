أسهم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» في زراعة واستدامة نحو 31 مليون شجرة حتى نهاية سبتمبر 2026، ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وجهوده لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي، من خلال تمكين صغار المزارعين وتدريبهم على الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز الاستدامة البيئية والزراعية ويتماشى مع رؤية السعودية 2030.

دعم صغار المزارعين

مزارعة استفادت من الدعم المقدم لقطاع المحاصيل البعلية. (ريف السعودية)

الفواكه تستحوذ على النصيب الأكبر

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج ماجد البريكان، أن «ريف السعودية» يدعم صغار المزارعين بتوفير الشتلات الملائمة للبيئات المختلفة في المناطق الريفية، وتدريبهم على الأساليب الزراعية الحديثة، لرفع كفاءتهم الإنتاجية والإسهام في تنمية الغطاء النباتي، مشيراً إلى أن عدد الأشجار التي أسهم البرنامج في زراعتها واستدامتها تجاوز ثلاثة أضعاف ما كان عليه بنهاية عام 2021.



وبيّن البريكان أن قطاع الفواكه استحوذ على النصيب الأكبر بنحو 25 مليون شجرة، يليه قطاع القهوة بنحو 4.4 ملايين شجرة، ثم الورد بنحو 1.5 مليون شجيرة.



وتصدر الليمون محاصيل الفواكه بنحو 10.5 ملايين شجرة، تلاه العنب بنحو 5.3 ملايين، ثم المانجو بنحو 2.1 مليون، فيما بلغ إجمالي بقية أصناف الفواكه نحو 7.3 ملايين شجرة.