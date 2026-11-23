استقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم (الإثنين)، في المقر الرئيسي لديوان المظالم بالرياض، رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين، وتطوير القدرات والأدوات في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتيسير تبادل البيانات، ودعم الامتثال للأنظمة والأحكام القضائية، وتطوير الأداء المؤسسي.

ويأتي اللقاء امتداداً لجهود ديوان المظالم في تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية، وتطوير خدماته القضائية، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بها، بما يعزز تطوير الممارسات القانونية والقضائية، وحماية الحقوق، وتحقيق مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر.