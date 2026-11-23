تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لتصحيح أوضاع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية، اعتباراً من 30/4/1448هـ الموافق 11 أكتوبر 2026، ولمدة 60 يوماً، بما يتيح للمستفيدين تسوية أوضاعهم وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

وأوضحت الجوازات أن خدمات تصحيح الأوضاع تشمل من لا يملكون وثائق أو جوازات سفر، من خلال 23 موقعاً في مختلف مناطق المملكة، بعد حجز موعد عبر منصة «أبشر»، وإحضار ما يثبت الجنسية اليمنية من وثائق صادرة عن سفارة بلادهم.

تيسير الإجراءات

وبيّنت أن المتغيبين عن العمل ومن انتهت إقاماتهم يمكنهم استكمال إجراءات التصحيح عبر المنصات الإلكترونية، فيما يُمدد آلياً حاملو تأشيرات الزيارة المنتهية أو هوية زائر المنتهية لمدة 6 أشهر، شريطة وجود جواز سفر ساري الصلاحية.

وتأتي هذه الجهود في إطار تيسير الإجراءات، وتسخير الخدمات الرقمية، وتهيئة مراكز التصحيح في مختلف مناطق المملكة، لتمكين المستفيدين من الجنسية اليمنية من تصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة.