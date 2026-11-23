وجهت وزارة التعليم بالموافقة على تمديد الاستثناء المؤقت للمدارس التعليمية الخاصة المخالفة من متطلب رخصة البناء التعليمي، لمدة عام دراسي واحد فقط، هو العام الدراسي 1448/1449هـ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام ملاك المدارس لاستكمال إجراءات التراخيص اللازمة وتصحيح أوضاع مبانيهم.



سرعة المبادرة بإصدار الرخص



وعلمت «عكاظ» أن الموافقة على تمديد الاستثناء تشمل المباني التعليمية الخاصة المخالفة، التي يتم تشغيلها على أراضٍ ذات استعمال سكني، وذلك عند تقدم ملاكها لإصدار التراخيص أو تجديدها.



وأكدت التوجيهات ضرورة سرعة المبادرة بإصدار الرخص عبر منصة «بلدي»، واستيفاء متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة خلال الفترة المحددة.



ويمنح التمديد المدارس المشمولة بالاستثناء مهلة إضافية لاستكمال متطلبات الترخيص، دون إعفائها من اشتراطات الأمن والسلامة، على أن يقتصر الاستثناء على العام الدراسي المحدد.