أكد المحامي والمحكّم الدكتور بركات الكلّاس أن جنسية المريض لا تُعد مسوغاً قانونياً لرفض علاج مشمول بوثيقة التأمين الصحي، أو مطالبته بالعودة إلى بلده لتلقي الرعاية، مشدداً على التزام شركات التأمين بالوفاء بمنافع الوثيقة وفق شروطها وحدود تغطيتها.



وجاء تصريح الكلّاس لـ«عكاظ» تعليقاً على واقعة كشف عنها استشاري الجراحة العامة وجراحة أورام الثدي والغدد الصماء الدكتور حسام الحربي، عبر حسابه في منصة «إكس»، بشأن رفض شركة تأمين طلب إجراء عملية جراحية لمريضة غير سعودية شُخّصت بورم سرطاني في الثدي، وإبلاغها بضرورة العلاج في بلدها الأم.



وأوضح أن تأخير علاج مرضى السرطان قد يحمّل شركة التأمين مسؤولية قانونية، تشمل التعويض عن الأضرار المترتبة على التأخير، متى ثبت إخلالها بالتزاماتها ووجود علاقة سببية بين ذلك وتفاقم الحالة الصحية.



التغطية تحكمها أحكام الوثيقة



بيّن أن نظام الضمان الصحي التعاوني يستهدف توفير الرعاية الصحية للمقيمين غير السعوديين وتنظيمها، وتشمل الخدمات الأساسية العلاج والأدوية والفحوصات والإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية. وأشار إلى أن سريان الوثيقة وتشخيص المرض داخل المملكة لا يعنيان استحقاق جميع الإجراءات العلاجية تلقائياً؛ إذ يخضع ذلك لنطاق المنافع والاستثناءات والضرورة الطبية لكل إجراء. ولفت إلى تأكيد مجلس الضمان الصحي شمول سرطان الثدي بالتغطية التأمينية، بما في ذلك التشخيص والأدوية والتدخلات الجراحية، وفق شروط الوثيقة وحدودها، مؤكداً ضرورة استناد أي قرار بالرفض إلى مبررات واضحة ومحددة قابلة للتحقق، لا إلى جنسية المستفيد.



60 دقيقة للرد على طلب الموافقة



أوضح الكلّاس أن سياسات الموافقات المسبقة تلزم شركات التأمين بالرد على طلبات العلاج خلال 60 دقيقة، مع توضيح أسباب الرفض كتابةً، وإتاحة إعادة التقييم ومراجعة الخلافات الطبية وفق الإجراءات المعتمدة. وشدد على أهمية التقيد بهذه المدد في حالات الأورام؛ نظراً إلى ما قد يترتب على تأخير بعض التدخلات من تدهور صحي أو تراجع فرص الاستجابة للعلاج. وبين أن تقدير مخاطر التأجيل يستند إلى تقييم طبي متخصص يراعي طبيعة المرض وحالة المصاب.



الطوارئ لا تنتظر موافقة التأمين



وبين أن رفض التغطية لا يعفي المنشآت الصحية من واجبها تجاه الحالات الطارئة الخطرة، إذ تلزم المادة السادسة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي دون مطالبة المريض بسداد مالي مسبق. كما يوجب نظام مزاولة المهن الصحية على الممارس تقديم المساعدة الممكنة للحالات الخطرة، أو التأكد من حصول أصحابها على الرعاية الضرورية. وفي المقابل، أوضح أن تشخيص السرطان لا يجعل جميع الإجراءات المرتبطة به حالات طارئة تلقائياً؛ فذلك يتحدد وفق التقييم الطبي وخطورة تأجيل التدخل، كما لا تُلزم المستشفيات الخاصة بتحمل تكاليف جميع الأمراض الخطيرة خارج نطاق مسؤولياتها النظامية.



حق الاعتراض والتصعيد



أشار الكلّاس إلى حق المريض في طلب إعادة تقييم قرار رفض التغطية، موضحاً أن الشركة ملزمة بالرد خلال 24 ساعة للحالات المستعجلة، وثلاثة أيام عمل لغير المستعجلة، من تاريخ استلام الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة. وفي حال استمرار الرفض، يمكن تصعيد الشكوى إلى هيئة التأمين، وإرفاق الوثيقة وقرار الرفض والتقارير الطبية التي تثبت ضرورة التدخل ومخاطر تأخيره، مع مراعاة المدد النظامية للاعتراض. أما الحالات غير الطارئة التي يثبت عدم شمولها بالتغطية، فيمكن بحث خيارات الرعاية المتاحة عبر الجهات الصحية المختصة، ومنها التواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937، وفق ضوابط الاستحقاق.



التعويض مشروط بإثبات الضرر



أكد الكلّاس أن الفقرة (ب) من المادة (14) في نظام الضمان الصحي التعاوني تلزم شركات التأمين بالوفاء بالتزامات الوثيقة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بها. وبيّن أن التعويض قد يمتد، بحسب ظروف الحالة، إلى الأضرار الناتجة عن تفاقم المرض أو الحاجة إلى تدخلات علاجية إضافية أو فوات فرصة علاجية، شريطة إثبات الضرر وعلاقته السببية بإخلال الشركة، استناداً إلى تقارير طبية متخصصة. وشدد على أن تدهور الحالة الصحية بعد رفض التغطية لا يكفي بمفرده لإثبات المسؤولية، ما لم تثبت العلاقة بين القرار والضرر اللاحق بالمريض.



مسؤولية التأمين وواجبات المنشأة



أشار إلى أهمية التمييز بين مسؤولية شركة التأمين وواجبات المنشأة الصحية؛ فقد يكون رفض التغطية متفقاً مع أحكام الوثيقة، بينما يمثل الامتناع عن إسعاف مريض في حالة طارئة مخالفة مستقلة. وقال: «القضية لا تتعلق بمن يتحمل فاتورة العلاج فحسب، بل بما إذا كان المريض قد حصل على الرعاية التي تستدعيها حالته في الوقت المناسب؛ فالمال يمكن المطالبة به بعد العلاج، أما الوقت الذي يفقده مريض السرطان فقد يكون جزءاً من فرصته في الشفاء، وهي فرصة لا يعيدها حكم ولا يعوضها مال».