أسفرت جهود القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط ستة مقيمين لاستغلالهم الرواسب بصورة مخالفة في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب ضبط مواطن ارتكب مخالفة رعي في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت القوات أن المقيمين الستة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية، وضُبطت بحوزتهم ست معدات كانت تُستخدم في تجريف التربة ونقلها، فيما جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها.

وفي قضية منفصلة، ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بعد رعي 60 متنًا من الإبل في مواقع يمنع الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظورة تصل إلى 500 ريال عن كل متن، مجددة دعوتها للإبلاغ عن أي تجاوزات تمس البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مع ضمان التعامل مع البلاغات بسرية تامة.

