تواصل المديرية العامة للجوازات تنفيذ إجراءات تصحيح أوضاع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية، ضمن مهلة تستمر لمدة 60 يومًا، في إطار الجهود الرامية إلى تمكين المستفيدين من استكمال أوضاعهم وفق الأنظمة المعمول بها.

وأوضحت الجوازات أن خدمات التصحيح تُقدَّم عبر 23 موقعًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، للحاصلين على وثائق تثبت الجنسية اليمنية صادرة من سفارة بلادهم، وذلك بعد حجز موعد مسبق من خلال منصة (أبشر) ومراجعة المواقع المخصصة لاستكمال الإجراءات.

وبيّنت أن المتغيبين عن العمل ومن انتهت صلاحية إقاماتهم يمكنهم الاستفادة من إجراءات التصحيح عبر المنصات الإلكترونية، بما يسهّل إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى خطوات إضافية. كما أشارت إلى أن حاملي تأشيرات الزيارة أو هويات الزائر المنتهية الصلاحية يتم تمديد تأشيراتهم آليًا لمدة ستة أشهر، شريطة وجود جواز سفر ساري المفعول.

وأكدت الجوازات أن هذه التسهيلات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تيسير إجراءات التصحيح، وتعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية، وتهيئة مراكز الخدمة في مختلف مناطق المملكة لتمكين المستفيدين من إنهاء أوضاعهم النظامية بكل يسر.