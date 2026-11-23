أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحديث الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية، متضمنةً تسهيلات في إجراءات الترخيص، واشتراطات جديدة للأمن والسلامة، وتنظيمًا أكثر تفصيلًا لمعايير التشغيل والرعاية.

وشملت التعديلات تطوير إجراءات إصدار التراخيص، بحيث لا تتجاوز مدة إنجازها ثلاثة أيام عمل بعد استكمال المتطلبات، إلى جانب وضع آلية لمعالجة الملاحظات على الطلبات، وتصنيف المراكز بحسب طبيعة الخدمات التي تقدمها. كما جرى تحديث الاشتراطات الخاصة بالمباني والتجهيزات والطاقة الاستيعابية، ومتطلبات الأمن والسلامة.

وفيما يتعلق بكفاءة الرعاية، حددت الضوابط آلية توزيع الأطفال على العاملين وفق فئاتهم العمرية، وأُضيف جدول يوضح الوظائف الإلزامية والاختيارية، والمؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها، بما يدعم كفاءة الكوادر ويرفع مستوى الخدمات.

كما ألزمت التحديثات المراكز بإعداد سياسات واضحة لحماية الأطفال من الإهمال، والتعامل مع الطوارئ والشكاوى، وتنظيم التواصل مع أولياء الأمور، فضلًا عن تحديد ضوابط التعاقد والدفع والاسترجاع، والتغذية والتثقيف الصحي، والتطوير المهني للعاملين، وإجراءات استقبال الأطفال وتسليمهم.

وتضمنت الضوابط أيضًا تنظيم الأنشطة والبرامج بما يتلاءم مع المراحل العمرية للأطفال، ويسهم في تنمية قدراتهم اللغوية والجسدية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية. وأكدت أهمية متابعة تطور الطفل من خلال تزويد أولياء الأمور بتقارير يومية عن حالته، وأخرى شهرية ترصد المهارات التي اكتسبها، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.

وفي إطار تعزيز الدمج، طالت التعديلات اشتراطات استقبال الأطفال ذوي الإعاقة القابلة للدمج، من خلال تهيئة المرافق وتوفير وسائل الوصول الشامل والتجهيزات المساندة، إلى جانب الكوادر المؤهلة لضمان تلبية احتياجاتهم وإتاحة مشاركتهم في الأنشطة والبرامج.

وعلى مستوى التشغيل، حدّثت الوزارة الالتزامات المرتبطة بحماية الأطفال وحفظ السجلات، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وآليات التعامل مع الشكاوى، كما نظمت مسؤوليات ملاك المراكز والجهات المشغلة، وحددت المتطلبات اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط.

أما في جانب الرقابة، فقد أعادت التحديثات تنظيم إجراءات التعامل مع المخالفات، وتحديد المهل الممنوحة لتصحيحها، مع تشكيل لجنة مختصة للنظر فيها. وتتدرج الإجراءات المتخذة بحسب الأحكام المنظمة من الإنذار ومنح مهلة لمعالجة المخالفة، وصولًا إلى إيقاف النشاط أو سحب الترخيص.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع ضيافة الأطفال الأهلية، وتحسين جودة خدماته ورفع كفاءة تشغيل مراكزه، بما يعزز حماية الأطفال ويوفر بيئة رعاية تلبي احتياجاتهم وتدعم الأسر.