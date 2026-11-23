استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، أمس، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا رومين راديف، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقدا جلسة مباحثات رسمية.

وفي بداية الجلسة، رحّب ولي العهد برئيس وزراء بلغاريا في المملكة، فيما عبّر رئيس وزراء بلغاريا عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير السياحة أحمد عقيل الخطيب، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل فاضل الإبراهيم، وسفيرخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا الدكتور رامي سعود العتيبي.

فيما حضره من الجانب البلغاري، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والاستثمارات والصناعة ألكسندر بوليف، ووزير الداخلية إيفان ديميردجييف، ووزير النقل والاتصالات جورجي بييف، ووزير الابتكار والتحول الرقمي إيفان فاسيليف، ووزير السياحة إيلين ديميتروف، والسفير لدى المملكة ليوبومير نيكولوف بوبوف.