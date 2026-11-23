أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أهمية التحقق من مطابقة المركبات ذات اللوحات الخليجية الموجودة داخل المملكة للمواصفات واللوائح الفنية السعودية، من خلال خدمة استيراد المركبات المتاحة عبر منصة «سابر» الإلكترونية، التي تتيح للمستفيدين استكمال متطلبات إصدار شهادة إرسالية استيراد المركبة.

وتستهدف الخدمة المواطنين والمقيمين من ملاك المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمستخدمة داخل المملكة، وتمكّنهم من استيفاء المتطلبات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، بما يدعم إجراءات استيراد المركبات وتسجيلها.

وأصدرت الخدمة أكثر من 6 آلاف شهادة إرسالية استيراد مركبة عبر منصة «سابر» خلال العامين الماضيين، بما يعكس حجم الاستفادة منها.

ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمة بالدخول إلى منصة «سابر» الإلكترونية، واختيار خدمة استيراد المركبات، واستكمال البيانات والمتطلبات اللازمة وتقديم الطلب وسداد التكاليف المقررة، إلى جانب استيفاء متطلبات الفحص والتحقق من المطابقة وفق الإجراءات المعتمدة، تمهيداً لإصدار شهادة الإرسالية.

وتوفر الخدمة مساراً إلكترونياً لتقديم الطلب ومتابعته واستكمال متطلباته، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

ودعت الهيئة ملاك المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون والموجودة في المملكة إلى الاطلاع على متطلبات الخدمة واستكمال إجراءات إصدار شهادة إرسالية استيراد المركبة عبر منصة «سابر» الإلكترونية.