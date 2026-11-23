أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، أن مبادرة تمكين ملاك أصول المواقع التراثية، تقدم حوافز لملاك المواقع التراثية المسجلة من الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص، تشمل التسجيل والتوثيق، وإعداد مواصفات الترميم وكراسات المشاريع، واقتراح المقاولين والإشراف، وصولاً إلى تسهيل التمويل والاستثمار والتشغيل.

أبواب مفتوحة

وأشار الحربش، خلال ورشة مبادرة «تمكين ملاك أصول المواقع التراثية»، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الصندوق الثقافي بالطائف، إلى أن الطائف تتميز بقصورها التاريخية المرتبطة بتاريخ الدولة السعودية، التي تحظى بأولوية في الحماية والترميم والاستثمار، إلى جانب القرى التراثية المنتشرة في المحافظة، لافتاً إلى مبادرة «الدعم المكافئ» المخصصة لمساندة مؤسسات القطاع غير الربحي العاملة في القرى التراثية.

ورحّب الحربش، بالنقد والملاحظات الموجهة إلى الهيئة، مؤكداً أن أبوابها مفتوحة أمام المقترحات والانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية، بما فيها منصة «بلاغ»، بهدف تصحيح الأخطاء أو توضيحها. وقال: «نعلم جميعاً أن من يعمل يخطئ، ومن يخطئ يبحث عن تصحيح هذا المسار»، مشدداً على استعداد الهيئة للاستماع إلى الملاحظات والتفاعل معها.

تعزيز التواصل

من جهته، أوضح مدير فرع هيئة التراث بالطائف الدكتور عبدالله الغنامي، أن الورشة تستهدف تعزيز التواصل مع الملاك، وتعريفهم بالاشتراطات الفنية للترميم والتأهيل، وبرامج الدعم والتمويل التي يقدمها صندوق التنمية الثقافي، مؤكداً أن الملاك شركاء أساسيون في حماية الهوية الوطنية وصون الإرث التاريخي.

وشهدت الورشة عرضاً مرئياً لأبرز المبادرات والمشاريع المتعلقة بحماية المواقع التراثية وتطويرها، ومناقشة فرص الاستفادة منها، إلى جانب تكريم 17 مالكاً حافظوا على مواقعهم التراثية، وعدد من المبلّغين عن المواقع والآثار التراثية في منطقة مكة المكرمة، بما فيها مكة والطائف، تقديراً لإسهاماتهم في حماية الموروث الوطني.