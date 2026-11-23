أوصى الملتقى الطلابي الثالث «الذكاء الاصطناعي: قضايا معاصرة وأحكام شرعية»، الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في كلية الشريعة، بتوظيف القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية في دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأصيل أحكامها، والاستفادة من جهود المملكة في تطوير هذه التقنيات، بما يواكب المستجدات التقنية ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ودعت التوصيات، التي صدرت ضمن فعاليات أسبوع الدراسات العليا الثاني، إلى إعداد دليل للضوابط والآداب الشرعية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحفظ الأمانة العلمية والحقوق والخصوصية، ودراسة أثر هذه التقنيات في القضاء والتحكيم وتسوية المنازعات، إلى جانب العناية بالدراسات الشرعية المواكبة للتطورات التقنية.

كما شددت على تحويل البحوث الطلابية المتميزة إلى مشروعات علمية وأدلة تطبيقية، وعقد مؤتمر علمي متخصص لدراسة مستجدات الذكاء الاصطناعي وتأصيل أحكامها، وإخضاع استخدامه في الفتوى والتعليم الشرعي لإشراف أهل الاختصاص، دون أن يحل محل الاجتهاد المعتبر.

وأكدت، أهمية تدريب الطلاب على الاستخدام الآمن والمسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز وعيهم بالأحكام الشرعية والضوابط المنظمة لتوظيفها في المجالات العلمية والشرعية.