أكد برنامج «ماجستير التدريس»، أن موقع الوظيفة المرتبط بالمرشح يُحدد عند القبول النهائي، وفق الاحتياج المعتمد والضوابط المنظمة للتوظيف، تزامناً مع انطلاق المرحلة الثالثة من مراحل الترشح والمتمثلة في المقابلات الشخصية، والتي تستمر حتى 24 ديسمبر.وبين البرنامج أنه بعد اجتياز الماجستير المهني في التدريس بنجاح واستيفاء متطلبات التعاقد، يتم إبرام عقود المرشحين لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية وفق نظام العمل، مع تحديد المزايا والتعويضات الأساسية للمعلم ويحدد الراتب وفقاً لأحكام وإجراءات الجهة الموظفة، ويشمل ذلك الأجر الأساسي وبدل السكن وبدل النقل والتأمين الطبي ويقدم الخريج الخدمة في مدارس التعليم العام.

مشيراً إلى أن وزارة التعليم تعتمد في تلبية احتياج المدارس من الكوادر التعليمية على تخطيط مستمر للقوى العاملة، يستند إلى البيانات المعتمدة للاحتياج الفعلي بحسب التخصصات والمراحل والمواقع التعليمية، مع الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة؛ بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وجودتها. ويقدّم البرنامج مساراً مهنياً لإعداد المرشح من خريجي وخريجات الجامعات قبل دخولهم مهنة التعليم، من خلال بناء جداراتهم في التدريس وإدارة الصف والتقويم، وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيق والتدريب الميداني كما يوجّه إعداد المرشحين وفق حاجات الميدان من التخصصات والمراحل التعليمية؛ بما يعزز جاهزيتهم للممارسة ويرفع جودة إعداد المعلم منذ بداية مسيرته المهنية ويسهم في رفع جودة إعداد المعلمين على مستوى المنظومة كما يساعد المدرسة على استقبال معلم أكثر استعداداً للممارسة، وينعكس ذلك على جودة التعليم في المجتمع. يشار إلى أن أسماء المرشحين والمرشحات تعلن يوم 31 من ديسمبر على أن تبدأ الدراسة الفعلية يوم 17 يناير من العام الميلادي الجديد 2027.